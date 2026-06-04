メ～テレ（名古屋テレビ） 教師による児童の盗撮画像共有事件で、グループのメンバーだった名古屋市の元小学校教師に判決です。所持したとされる画像の一部は「AI」を使って作られていました。裁判所は、どのような判断を下したのでしょうか。 裁判官:最後に何か言っておきたいことがあれば述べてください。 「私のしたことは愚かで稚拙で、到底許されないことです。教育現場全体、本件にかかわった