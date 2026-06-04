◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）西武が西川愛也外野手の適時打と、相手の２夜連続のダブルエラーで２点を追加した。１点リードの４回１死二、三塁。「７番・中堅」で先発出場した西川が、相手先発・西勇の１２８キロチェンジアップを振り抜いた打球は右翼手前で弾んだ。だが、右翼手・佐藤輝がファンブルしたあと、本塁に悪送球。その間に２者が生還し、西川は二塁まで進塁した。前日３日の同