＜SATANIC CARNIVAL＞のスピンオフイベント＜SATANIC PARTY＞が11月1日、東京・渋谷Spotify O-EASTで開催されることが発表となった。＜SATANIC PARTY＞は2022年、＜SATANIC＞の新イベントとして＜SATANIC CARNIVAL＞との親和性を高めると同時に、音楽シーンの新たな価値観創出を目指してスタート。シーンの次世代を担う若手バンドをはじめ、ライブハウスの最前線で活動する現場主義の実力派バンドや、若い世代からの支持が高いバン