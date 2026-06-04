5月31日の岡山戦で中指を立てる行為を確認、制裁金と厳重注意の処分もJ1の浦和レッズは6月4日、オナイウ阿道によるサポーターへの侮辱的行為に対する処分を発表した。5月31日にJFE晴れの国スタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦のファジアーノ岡山戦において、オナイウが浦和レッズサポーターへ向けて中指を立てる侮辱的行為を行ったことが確認されていた。クラブは6月2日に堀之内スポーツ