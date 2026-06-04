３日、「習近平指導下の中国統治」第１巻のロシア語版を除幕する新華社の傅華社長（中央）とタス通信のアンドレイ・コンドラショフ社長（右）、羅占輝駐サンクトペテルブルク中国総領事。（サンクトペテルブルク＝新華社記者／郝建偉）【新華社サンクトペテルブルク6月4日】新華社が編集した「習近平（しゅう・きんぺい）指導下の中国統治」（原題「新時代治国理政紀実」）第1巻のロシア語版が3日、ロシア・サンクトペテル