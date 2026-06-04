俳優の伊藤健太郎、GACKTが4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。【全身ショット】スタイル良すぎ！スーツ姿が似合う伊藤健太郎平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が、伊崎の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰をGACKTが演じる。冒頭のあいさ