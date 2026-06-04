◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日茨城県宍戸ヒルズCC西C＝7431ヤード、パー70）ツアー1勝の阿久津未来也（31＝フリー）が6バーディー、1ボギーの65をマークし単独首位に立った。難関コース宍戸を攻略した阿久津は「風が強かったので、グリーンのセンターに乗せて、パットを頑張ろうとマネジメントを意識した。ミドルパットが入ってくれた」と胸を張った。3番から3連続バーディーで波に