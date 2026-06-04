ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」が4日、開幕した。初日7R、横沢剛治が3コースからダッシュ勢を制して握りマイ。うまく2着に入線させた。「伸び返した感じはなかったですね。（1Mでは）グリップしたし、ターンの感じは良かったです。今のところは中堅ですね」動きに課題がある中でも、好着をつかむ。「ペラはいろいろやっているんですけどね。回転調整をしっかりやっていきたいです」。ま