将棋の第97期棋聖戦5番勝負第1局は4日、千葉県木更津市で指され、先手の藤井聡太棋聖（23）＝竜王・名人・王位・棋王・王将との六冠＝が99手で挑戦者の服部慎一郎七段（26）を破り、7連覇に向けて白星発進した。藤井棋聖は5月17日に名人戦で4連覇を達成。今シリーズ、通算7期目の棋聖獲得が懸かる。服部七段はタイトル初挑戦での奪取を狙う。第2局は19日、栃木県日光市で行われる。棋聖戦5番勝負は持ち時間各4時間。先に3勝