〈「一緒になりたいなぁ」安藤幹事長と“美熟女タレント”のW不倫、さや氏の秘密の夫、神谷代表の“カメラ設置”問題まで…参政党についてのスクープを振り返る〉から続く参政党の幹事長を務める安藤裕氏（61）が妻に対し離婚を求めて起こしていた裁判で、最高裁判所が安藤氏の上告を棄却したことが、「週刊文春」の取材で分かった。これにより安藤氏の不貞関係を認めた一審判決が確定する。6月3日付の決定で、裁判官5人全員一致