◇交流戦巨人ーオリックス（2026年6月4日東京D）巨人の育成出身のフリアン・ティマ外野手（21）がプロ初安打をマークした。「7番・一塁」で本拠地・東京ドームで初スタメン出場。2回の1打席目は見逃し三振に倒れ、迎えた5回先頭の2打席目。三球目を打って三遊間へのゴロを転がすと、一塁へ全力疾走。遊撃・紅林もジャンピングスローをするも、間一髪セーフで内野安打とした。リプレー検証でも覆らず、10打席目で待望の初