高市首相は４日の衆院予算委員会で、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について、秋に想定される臨時国会に関連法案を提出したいとの意向を表明した。政府と与野党による社会保障国民会議で夏に結論が出れば、「次の国会で、できるだけ早く改正案を出したい」と述べた。国民会議は、今月下旬の中間取りまとめを目指している。首相は食料品の消費税減税に関する具体的な税率や実施時期に関し、「諸課題の克服に向けた検