歌手で俳優の香取慎吾（４９）が４日、都内でマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。香取は紺色のジャケット姿で登場。曲に合わせてマイケルをほうふつとさせるターンやポーズも決め、ノリノリで盛り上げた。レッドカーペットを歩いた後、マイケル・ジャクソンのおい・ジャファー・ジャクソンらとステージイベントにも登場