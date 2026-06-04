高円宮妃久子さまは、FIFAワールドカップ2026の日本代表戦を観戦するため、アメリカとメキシコを訪問されることになりました。宮内庁によりますと、久子さまは日本サッカー協会の名誉総裁として、日本時間の6月15日にアメリカで行われるワールドカップの日本対オランダ戦、21日にメキシコで行われる日本対チュニジア戦を観戦されるということです。久子さまは1998年のフランス大会以来、毎回現地入りしていて、今回が8大会目です。