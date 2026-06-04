俳優で歌手の小林旭（87）が4日、東京・浅草公会堂で「小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ」を開催した。日活で銀幕デビューして70周年。今年11月3日には88歳（米寿）を迎える。小林は「88歳は人生のけじめの年」と考えていた。その思いから、小林旭の集大成として、3月に大阪でのコンサートから「八十八カ所イベント」をスタートさせた。同イベントは来年の89歳の誕生日まで、コンサートや映画上映会、AIを駆使したトークシ