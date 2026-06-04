サークルの中に閉じ込められた！と、アピールするペキニーズの赤ちゃん。飼い主さんへ必死に訴えるものの…犬生一周目すぎる！？可愛い勘違いが話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、8.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『閉じ込められた！』と訴える赤ちゃん犬→すぐ横を見ると…まさかの光景】