スタンダードプードルさんの天真爛漫すぎる一幕が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「着ぐるみ？ｗ」「ちゃんと閉めるの偉いｗ」「まじで３歳児(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイレをしていたら、なぜかドアが開いて…まさかの『大型犬が入り込んでくる光景』】 トイレ中の珍事！？ TikTokアカウント「kazoo.pets」の投稿