子犬が初めて訪れたお店で、優しい店員さんに出会ったら…？あっという間に懐いて甘え始める姿に、メロメロになる人が続出！投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、「可愛すぎる」「ほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：極小子犬と一緒にショッピング→初めて会う『店員さん』と出会って数秒で…『尊すぎる光景』】 出会って数秒で甘えん坊全開！ YouTubeチャンネル「チワワのチョッピチャンネル」に