アマゾンの動画配信サービス「Prime Video」で、動画が再生できない障害が発生しているとみられる。4日14時頃からSNS上で「再生できない」「エラーが出る」といったユーザーの声が報告されている。 SNS上では日本国内だけではなく、アメリカやインドなどの海外ユーザーからも同様の声が挙がっており、世界的な規模で影響が出ている模様。 なお、記事執筆時点において、アマゾ