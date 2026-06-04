国際サッカー連盟（FIFA）が急遽、北中米ワールドカップ（W杯）の会場への水筒の持ち込みを禁止した。英紙『The Guardian』などが報じている。以前の規範では「容量１リットルまでの空の透明な再利用可能なプラスチック製ボトルは、スタジアム内に持ち込める」とされていたものの、開幕まで１週間のタイミングで不可となった。安全上の懸念からだという。投げられた場合に怪我のリスクが生じるのを防ぐため、ボトル、カップ、