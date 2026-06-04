国際サッカー連盟（FIFA）は現地６月３日、北中米ワールドカップに出場する各国の代表がグループステージの試合で着用するユニホームを発表した。森保一監督が率いる日本代表は、現地14日の初戦でオランダ代表、20日の第２戦でチュニジア、25日の第３戦でスウェーデンと対戦するなか、この３試合すべてでホームユニホームを着用することが決定した。これにより、米大手スポーツチャンネル『ESPN』が発表した「W杯ユニホーム