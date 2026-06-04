2025年7月、鹿児島市の天文館で女性(当時75)を車ではねそのまま逃げたとして、過失運転致死とひき逃げの罪に問われている元鹿児島市議会議員の男の裁判です。4日、初公判が開かれましたが、弁護側は今後の方針が未定だとし、被告の認否についても回答を留保しました。過失運転致死とひき逃げの罪に問われているのは、元鹿児島市議会議員で鹿児島市西千石町の会社員、谷川修一被告(63)です。起訴状などによりますと、谷川被告