台風6号による新たな被害が確認され、住宅への被害は計59棟になりました。一方、台湾付近では、「台風のたまご」の熱帯低気圧が発生していて、週末は県内でも大雨が予想されています。今月1日から2日にかけて県内を襲った台風6号は3日夜、関東の東の海上で温帯低気圧に変わりました。県内の被害の状況が、次々と明らかになっています。県によりますと、出水市の女性(80代)が強風にあおられて転倒し、右の大腿骨を折るなど、県