福岡管区気象台は4日、県内を含む九州北部地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 去年より19日遅い梅雨入りです。 朝から雨が降り続いた4日の長崎市内。 県内を含む九州北部地方は前線や低気圧の影響で曇りや雨となりました。 福岡管区気象台は午前、「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 去年は5月16日頃とかなり早い梅雨入りでしたがことしは去年より19日遅く、平年並みだということで