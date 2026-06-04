ダンスの県高校総体にあたる県高校ダンス発表会。全国大会につながる最優秀賞を目指して、16校がステージに立ちました。その中には、全国への切符を争う「恩師と教え子」の姿もありました。高校総体で唯一、男女が同じチームとして出場する“ダンス”。今大会の注目は、東綾子先生の指導のもと、最優秀賞2連覇を狙う国分中央高校。去年は全国の舞台でも特別賞に輝きました。今年は宮沢賢治の「よだかの星」に