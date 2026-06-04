元モーニング娘。で俳優の新垣里沙さんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫でYouTubeチャンネル「カジサック」のカメラマン・ヤスタケさんや両親に、おなかの赤ちゃんの性別を発表する様子を収めたYouTube動画を公開し、祝福の声が集まっています。【動画】新垣里沙、赤ちゃんの性別を発表妊娠15週に性別が判明新垣さんは「ドキドキ」とつづり、YouTube動画「【性別発表】ジェンダーリビールケーキで赤ちゃんの性別を家族に