志布志市に今年4月開校した「悠志学園」。不登校の児童生徒が増える中、国が全国に設置を進める「学びの多様化学校で、柔軟な教育課程を編成できるのが特徴。一人ひとりのペースを大切にする新しい学びの場です。校内には、テントやハンモック、センサリールームなど安心して過ごせる工夫が随所にあります。ニックネームで呼び合うなど心理的な距離も縮め、授業前の交流や対話を重視し、生徒の心の状