長崎市は、0歳児にかかる医療費の自己負担額の無償化を1か月前倒しして、ことし12月からスタートさせる方針を明らかにしました。 鈴木市長は「少しでも早く出産後の経済的な不安や負担の軽減を感じてほしい」と話しています。 長崎市は0歳児の医療費について、来年1月から無償化する予算案を2月の市議会に提案し可決されています。 鈴木市長は4日の会見でこれを1か月前倒しして、ことし12月からスタートする方針