浅野は高卒4年目シーズン、本格覚醒が待たれている（C）産経新聞社巨人高卒4年目、浅野翔吾の豪快アーチが注目されている。浅野は6月4日に行われたファーム・リーグのハヤテ戦に「6番・中堅」で先発出場。【動画】外野も見送った…浅野の豪快な一発シーン3点リードの7回一死の場面、佐藤友の145キロの直球を完璧に捉えて左翼スタンドへ放り込んだ。この試合では第1打席でも中前打を放ち、5月28日の2軍合流後は5試合で18打