俳優の坂口憲二さんは6月3日、自身のInstagramを更新。最新のイケメンショットを公開しました。【写真】坂口憲二の近影「めっちゃ理想のタイプ」坂口さんは「GDC/ロータス/アロハ」とつづり、2枚の写真を投稿。黒地に花柄のジャケットにサングラスを合わせた姿です。ポケットに手を入れて立つポーズが格好いいです。ひげも似合っていて、坂口さんの魅力が引き立っています。コメントでは「やっぱりかっこよすぎて、急に見たら、気