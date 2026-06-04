ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、6月4日から、「BreezyGreen コンパクト収納できるミストスタンド」および「ガーデンミストスタンド」の2商品の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で開始する（一部店舗を除く）。連日の猛暑によって屋外での熱中症リスクが高まる中、電気