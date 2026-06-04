島忠は、累計販売数7万7000個を突破（2025年4月〜2026年5月までの使い捨て洗顔タオルシリーズ累計販売数）した「使い捨て洗顔タオル」シリーズの新商品として、保湿成分のセラミドを配合した「使い捨て保湿洗顔タオル」を、5月下旬から販売を開始した。近年、スキンケア意識の高まりとともに、洗顔後のタオルによる雑菌やニオイ、肌への摩擦を気にする人が増えている。なかでも、「肌への摩擦を減らすこと」は、健やかな肌を保つう