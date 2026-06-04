赤ちゃんを抱っこして電車に乗ったら、車内で泣き始めてしまった――。そこへ近づいてきたのは、一人の女子高生。【まさかの神対応】幼児2人を抱える私を、追い抜いて店に入っていった不良グループモヤモヤしつつ後に続くと…派手な見た目の彼女に文句を言われるのではないかと、母親は身構えたが......。女性読者・Nさんの体験談。＜Nさんからのおたより＞7年前、第一子が10か月になる頃のことです。保健センターに行く必要があ