サンワサプライは、長さ調整可能な腰ベルトで装着でき、iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA−TAB20」を6月下旬に発売する予定。同製品は、iPad mini A17 Proおよび第1〜6世代に対応したウエストポーチ型ケース。iPad miniを収納したまま持ち運べるため、両手を空けて移動や作業が行える。さらに、ペンやメモ帳、小物、スマートフォンなどを収納できる4つのポケットを備え、接客業や物流・倉庫での検品作