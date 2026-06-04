スマートビズスタイルを提案する「ORIHICA（オリヒカ）」（運営：AOKI）は、オフィスカジュアルを快適かつスタイリッシュに格上げする「CITY TAILORED（シティテーラード）」シリーズを展開している。今回、夏の新作商品を、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップで販売を開始した。今年の夏も厳しい暑さが予想される中、ORIHICAでは涼しく快適に過ごせる「CITY TAILORED」シリーズを展開する。同シリーズは、シアージャケット