「フィリップスコンパクトシェーバー500シリーズ」フィリップス・ジャパン（以下、フィリップス）は、手のひらサイズで持ち運びにも適した回転式シェーバー「フィリップスコンパクトシェーバー500シリーズ」を、6月3日から販売を開始する。フィリップスの電動シェーバーは、世界123ヵ国で展開、80年以上の歴史がある世界シェアNo.1（ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売額 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年デ