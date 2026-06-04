藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第1局は4日、千葉県木更津市の龍宮城スパホテル三日月で指され、先手・藤井が99手で勝利した。7連覇、そして3期連続の棋聖戦ストレート防衛へ好発進した。また、藤井は今年3月の第75期王将戦7番勝負（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）第5局以来のタイトル戦連勝も10に伸ばした。藤井にとってタイトル戦での2ケタ連勝は23年度王