交通事故で亡くなった男の子が育てていた「ひまわりの種」を受け継ぎ、交通安全を考える取り組みが行われました。 大阪府警北堺署の花壇に子どもたちが植えたのは、ひまわりの苗です。 2011年、京都府木津川市で起きた交通事故で亡くなった4歳の男の子が育てていたひまわりの種を受け継いでいく「ひまわりの絆プロジェクト」。男の子が生きた証を残し、命の大切さや交通ルールを学ぶ取り組みとして、全国各地で行わ