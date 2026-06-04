熊本県高校総体、サッカーは4日、決勝が行われました。悲願の全国制覇を目指す大津と、10年ぶりに決勝まで勝ち上がった熊本商業の試合は延長戦にもつれ込む大熱戦となりました。■飯田嘉太アナウンサー「8連覇か、29年ぶりの栄冠か、雨の中、男子の決勝が始まります」去年2025年、この高校総体を制し、その勢いのままインターハイで準優勝に輝いた大津と、セットプレーに自信を持つ熊本商業の一戦。■後半