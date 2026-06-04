お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（48）が4日に公式YouTubeチャンネルを更新し、気になる客の行動について言及する場面があった。「寄席マナーの難しさ」というテーマになると、塙は「寄席って明るいから、お客さんの顔がめちゃくちゃ見えるんですよ。毎回同じ席に座っている方がいるんですけど、その人は独演会によく来られるんです。でも、いつも寝ているんですよ」と切り出す。「たぶん毎年来られているんです。“なんで寝ち