俳優でタレントの太川陽介（６７）が４日、都内で行われた「第６７回交通文化賞」の表彰式に出席。路線バスの番組で共演し、２０年に認知症と診断された漫画家でタレントの蛭子能収（７８）へ感謝を口にした。同賞は交通文化の向上に著しく貢献した者に対し国土交通大臣が表彰を行うもの。太川は２００７年から約１０年間放送していた人気番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」（テレ東系）などでの長年にわたる公共交通の魅力