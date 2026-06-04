きょう、千葉県のつくばエクスプレス「柏たなか駅」で行われたテロ対応訓練。刃物を持った不審者が駅構内で暴れた想定で行われ、駅員がさすまたで対応する手順や駆け付けた警察官が逮捕する流れが確認されました。また、千葉県警のテロ対応専門部隊が、不審者がまいた化学薬品を回収する手順も確認されました。柏たなか駅では年々利用者が増えていて、県警は「テロにも災害にも強い警察を確立していきたい」としています。