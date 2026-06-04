◇交流戦阪神―西武（2026年6月4日甲子園）阪神が連夜の「ダブルエラー」で痛い2失点を喫した。西武戦の4回1死二、三塁から西川に右前打を浴び、三塁走者・ネビンが生還。西川の打球を右翼・佐藤輝がファンブルする間に、二塁走者・渡部までも生還した。本塁へ突っ込む渡部の姿を見て慌てた佐藤輝は、本塁へ悪送球し、打者走者・西川の二塁進塁も許した。この結果、佐藤輝にファンブルと悪送球に「失策2」が記録された