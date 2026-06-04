衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党は結論を持ち越しました。自民党の会合で鈴木幹事長は、総裁の高市総理大臣は定数削減を比例で行いたい意向だとして、「比例45議席削減」の議論を求めました。出席者からは「地方の選挙区を削減するのは厳しい」と容認する意見の一方で、2025年に与党が国会に提出した「小選挙区25・比例20」の削減法案との整合性を問う声も出ました。自民党・岩屋前外務大臣：自民党は独裁政党じゃないんです