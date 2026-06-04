ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）が１日に東京都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した姿が話題になっている。前髪をおろしたロング髪に、薄いイエローのロングワンピにサンダルを合わせ、透きとおる美白が映えた。ネットでも話題になり「夏菜子ちゃんの進化」「お顔さすがに綺麗すぎる」「可愛い」「ロッテの始球式にも来て」と反応する投稿が集まった。堂本剛との電撃婚から２年。最近はテレ