【漫画】本編を読む『オタ婚のススメ！』（砂履シンシャ/KADOKAWA）は、それぞれの自由なオタク活動を守るために「交際0日で偽装結婚」した男女が、同居生活をするなかで本当の夫婦になっていく姿を描いたラブコメディ。推し活、同人活動、創作、家族の結婚プレッシャーなど、現代のオタクが持ちがちな悩みを取り上げた、わかりみの深い作品だ。主人公は、プロ漫画家を目指す東雲涼太と、会社員をしながら同人活動に励む小田明美