競泳女子１００メートルバタフライでパリ五輪７位入賞の平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、頂点取りにも悔しさをにじませた。米テネシー大に進学した平井にとって日本選手権（東京アクアティクスセンター）は、長水路で半年ぶりとなる実戦だった。初日（４日）の１００メートルバタフライでは予選を１位で通過。決勝は序盤からリードした展開で進めて５７秒６０で優勝したが、パンパシフィック選手権（８月、米国）の派遣標