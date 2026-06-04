阪神・西勇輝投手（３５）が４日の西武戦（甲子園）に先発し、１点ビハインドの３回に偉業を成し遂げた。先頭のカナリオに粘られながらも、カウント１―２から７球目のカーブで空振り三振。これがプロ通算１５００奪三振となり、ＮＰＢ史上６１人目の快挙を達成した。記念ボードを手にした右腕は、右翼ベンチ前でスタンドに向かって一礼。甲子園の虎党から大きな拍手と歓声が送られた。１５００奪三振まであと「３」で臨ん