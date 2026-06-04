名門の再建プランに、身内から赤信号がともった。米メディア「ヘビー」は３日（日本時間４日）、低迷するレッドソックスの編成部門を巡る不穏な空気を伝えた。焦点はクレイグ・ブレスロー編成本部長（４５）だ。コーラ前監督の解任後もチームは浮上し切れず、攻撃力不足とロースター構成への批判が強まっている。そこへ、レッドソックスの元ＧＭで現在は親会社「フェンウェイスポーツ・グループ」のシニアアドバイザー兼一部オ