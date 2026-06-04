競泳の日本選手権初日（４日、東京アクアティクスセンター）、女子２００メートル個人メドレー決勝は成田実生（ルネサンス）が２分１０秒２５で優勝した。第２泳法の背泳ぎで「前は本当にすごい大きくブレてしまっていたけど、今日はいい時の感覚が少しずつ戻ってきた」とトップに立つと、その後も安定した泳ぎを披露。ただ「やっぱり９秒台を狙っていた。途中経過の日本選手権というよりかは、もう一度チャンスの大会だと思っ